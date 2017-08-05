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У Києві меморіал АТО розмістять на території музею Другої світової війни

За словами Президента, такий підхід буде символізувати зв'язок різних поколінь захисників України
Україна розмістить меморіал АТО на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.
У Києві меморіал АТО розмістять на території музею Другої світової війни Фото: politeka.net

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті фотовиставки в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

"Подвиг наших героїв, які захищають українську землю від російського агресора, житиме завжди. І свого часу я підписав указ про створення меморіалу українських героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Української держави", - нагадав Порошенко, пише LB.ua.

"Я вважаю, що кращої історичної локації, ніж ці високі пагорби правого берега Дніпра, годі й шукати. Це місце традиційно відвідують тисячі людей, і стежка сюди не заросте ніколи. Уся ця територія, де буде розміщуватися, зокрема, Національний музей історії України у Другій світовій війні, а також майбутній меморіальний комплекс учасникам АТО, повинна стати єдиним меморіалом українських героїв. Можете вважати, що відповідне політичне рішення вже прийнято", - заявив Президент України.

За словами Президента, такий підхід буде символізувати зв'язок різних поколінь захисників України.

Порошенко також накинувся з критикою на Росію, від якої змушена сьогодні захищатися Україна.

"Сучасна Росія як правонаступник СРСР не змогла і не встигла стати миролюбною нацією. Згадаймо молдовське Придністров'я, згадаймо грузинську Абхазію й Осетію, згадаймо українські Крим і Донбас. І Сирія їм не дає спати спокійно. Уявіть собі, що все це лише за 25 років існування Російської Федерації. А перед цим був Афганістан у 79-му, а перед цим була Чехословаччина і Прага в 68-му, а перед цим був Будапешт і Угорщина в 56-му. І сьогодні зі знятими погонами, із зафарбованими номерами танків і бронетранспортерів російські військові потай перетинають кордон України. Щоб без імен, без документів, без мундира випалювати українську землю і заливати її кров'ю", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Петро Порошенко звинуватив Росію у привласненні української історії.

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08 05 2017 15:15
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