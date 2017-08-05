У Києві меморіал АТО розмістять на території музею Другої світової війни

Україна розмістить меморіал АТО на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті фотовиставки в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

"Подвиг наших героїв, які захищають українську землю від російського агресора, житиме завжди. І свого часу я підписав указ про створення меморіалу українських героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Української держави", - нагадав Порошенко, пише LB.ua.

"Я вважаю, що кращої історичної локації, ніж ці високі пагорби правого берега Дніпра, годі й шукати. Це місце традиційно відвідують тисячі людей, і стежка сюди не заросте ніколи. Уся ця територія, де буде розміщуватися, зокрема, Національний музей історії України у Другій світовій війні, а також майбутній меморіальний комплекс учасникам АТО, повинна стати єдиним меморіалом українських героїв. Можете вважати, що відповідне політичне рішення вже прийнято", - заявив Президент України.

За словами Президента, такий підхід буде символізувати зв'язок різних поколінь захисників України.

Порошенко також накинувся з критикою на Росію, від якої змушена сьогодні захищатися Україна.

"Сучасна Росія як правонаступник СРСР не змогла і не встигла стати миролюбною нацією. Згадаймо молдовське Придністров'я, згадаймо грузинську Абхазію й Осетію, згадаймо українські Крим і Донбас. І Сирія їм не дає спати спокійно. Уявіть собі, що все це лише за 25 років існування Російської Федерації. А перед цим був Афганістан у 79-му, а перед цим була Чехословаччина і Прага в 68-му, а перед цим був Будапешт і Угорщина в 56-му. І сьогодні зі знятими погонами, із зафарбованими номерами танків і бронетранспортерів російські військові потай перетинають кордон України. Щоб без імен, без документів, без мундира випалювати українську землю і заливати її кров'ю", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Петро Порошенко звинуватив Росію у привласненні української історії.