У Києві між фанатами "Динамо" і "Чорноморця" сталася масова бійка, - ВІДЕО

Подібних бійок фанатів в Україні не було вже три роки

Три роки тому через російську агресію футбольні ультрас України оголосили безстрокове перемир'я. Однак увечері 11 серпня біля стадіону "Олімпійський" у центрі Києва сталася масова бійка фанатів, яку довелося розганяти поліції.

На сторінці у Facebook ультрас йдеться, що зійшлися 60 одеситів з фірми "Сегедка" і 50 киян з "Родичів" (т.зв. 21-й сектор). Минулого тижня "Родичі" вирішили оголосити війну одеситам, тому що ті нібито продовжують підтримувати дружні відносини з російськими фанатами "Спартака".

6 серпня на час виїзду в Полтаву вони спробували побитися з місцевими ультрас, які нібито входять у блок "Сегедки", але ті відмовилися.

Тому "сходку" перенесли на 11 серпня, коли до Києва приїхала "Зірка" з Кропивницького. Частина її фанатів теж входить у блок одеситів.

Варто зазначити, що не всі ультрас "Динамо" підтримали "Родичів". Угруповання Capitals, наприклад, заявило, що умов для припинення перемир'я немає.

"Ми, фірма "Capital", не маємо ніякого стосунку до сектору "Родичі", хоч і є фанатами одного клубу - "Динамо". Відповідно, ми не впливаємо на прийняття ними рішень, як і вони не впливають на наші. Рішення про перемир'я приймали всі фанати країни. З 2014 року цю домовленість ніхто не порушував, і рішення про припинення перемир'я буде прийнято також усіма містами. Ми, "Capitals", і наші союзники вважаємо, що немає умов і причин для початку цієї війни. Мало того, це неприпустимо, поки Україна перебуває в умовах гібридної війни з Росією", - йдеться в їхній заяві.

Нагадаємо, що британське видання Daily Mail опублікувало матеріал, присвячений поведінці фанатів на матчі 26-го туру чемпіонату України "Динамо" - "Шахтар".