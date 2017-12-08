У Києві між фанатами "Динамо" і "Чорноморця" сталася масова бійка, - ВІДЕО
На сторінці у Facebook ультрас йдеться, що зійшлися 60 одеситів з фірми "Сегедка" і 50 киян з "Родичів" (т.зв. 21-й сектор). Минулого тижня "Родичі" вирішили оголосити війну одеситам, тому що ті нібито продовжують підтримувати дружні відносини з російськими фанатами "Спартака".
6 серпня на час виїзду в Полтаву вони спробували побитися з місцевими ультрас, які нібито входять у блок "Сегедки", але ті відмовилися.
Тому "сходку" перенесли на 11 серпня, коли до Києва приїхала "Зірка" з Кропивницького. Частина її фанатів теж входить у блок одеситів.
Варто зазначити, що не всі ультрас "Динамо" підтримали "Родичів". Угруповання Capitals, наприклад, заявило, що умов для припинення перемир'я немає.
"Ми, фірма "Capital", не маємо ніякого стосунку до сектору "Родичі", хоч і є фанатами одного клубу - "Динамо". Відповідно, ми не впливаємо на прийняття ними рішень, як і вони не впливають на наші. Рішення про перемир'я приймали всі фанати країни. З 2014 року цю домовленість ніхто не порушував, і рішення про припинення перемир'я буде прийнято також усіма містами. Ми, "Capitals", і наші союзники вважаємо, що немає умов і причин для початку цієї війни. Мало того, це неприпустимо, поки Україна перебуває в умовах гібридної війни з Росією", - йдеться в їхній заяві.
Нагадаємо, що британське видання Daily Mail опублікувало матеріал, присвячений поведінці фанатів на матчі 26-го туру чемпіонату України "Динамо" - "Шахтар".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа