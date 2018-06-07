У Києві члени ВГО "Сокіл" з фаєрами розмалювали ТЦ "Ocean plaza"
У мікрофон громадян закликали не купувати російських товарів.
Згідно з повідомленням на сайті організації, акцію провели через те, що "за чотири роки агресії торгівля з Росією досі не припинена", а сам ""Ocean Plaza" належить російському олігарху і другу Путіна, Аркадію Ротенбергу".
Фото: Антон Голобородько
"Російські торгові мережі "Carlo Pazolini", "Gloria Jeans", "Спортмастеp" досі заробляють кошти на території Української держави. Також, мережі відомих ресторанів "Євразія" та "Якіторія", що належать російським олігархам, сприяють виведенню коштів українців до гаманця агресора", - йдеться в повідомленні.
Фото: Антон Голобородько
Нагадаємо, що 21 червня Україна ввела санкції проти Ротенберга, "Єдиної Росії" й інших людей та установ.
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