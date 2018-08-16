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У Києві мотоцикліст стріляв у водія автобуса через конфлікт на дорозі

За попередніми висновками експертів, пістолет мотоцикліста був травматичним
У Києві бійка між мотоциклістом і водієм автобуса закінчилася стріляниною.
У Києві мотоцикліст стріляв у водія автобуса через конфлікт на дорозі Фото: facebook.com/KyivOperativ

Інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського. Конфлікт почався через суперечку про першочерговість проїзду. Розпочавшись як сварка, конфлікт переріс у бійку, а після мотоцикліст дістав пістолет і кілька разів вистрілив у свого суперника, повідомляє прес-служба ГУ НП столиці.

У результаті водій автобуса 1975 року народження був госпіталізований. Мотоцикліста - жителя Київської області 1988 року народження - затримала поліція.

За попередніми висновками експертів, пістолет мотоцикліста був травматичним.

На цей момент на місці події працює слідчо-оперативна група. Інцидент внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську зловмисник вистрелив у лобове скло тролейбуса, який перевозив пасажирів.

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16 08 2018 15:36
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