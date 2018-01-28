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У Києві можуть обмежити в’їзд великовагового транспорту

Міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях
У Києві у зв'язку з погіршенням погодних умов в’їзд великовагового транспорту можуть обмежити.
У Києві можуть обмежити в’їзд великовагового транспорту Фото: informator.news

Про це попередили у Київській міській державній адміністрації.

"Протягом 28 - 29 січня в’їзд великовагового транспорту до столиці можуть обмежити через погіршення погодних умов. Рішення про обмеження буде ухвалено в разі посилення снігопаду. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, аби робота снігоприбиральної техніки була ефективною, міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

"Автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані", – попередили в КМДА.

Там також попросили киян за умов погіршення погоди не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

Нагадаємо, майже півтори тисячі людей евакуйовано у Паризькому регіоні через сильний розлив річки Сени.

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28 01 2018 21:40
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