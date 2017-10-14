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У Києві мирно завершився марш правих сил, – ФОТО

Протягом ходи учасники запалювали фаєри, смолоскипи та несли партійну символіку
У Києві завершилася хода "Марш слави героям", присвячена 75-й річниці створення Української повстанської армії та Дню захисника України.
У Києві мирно завершився марш правих сил, – ФОТО Фото: pravda.com.ua

Як повідомляє УНІАН, учасники акції пройшли за маршрутом: від червоного корпусу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка по вулиці Володимирська, бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик та вулиці Сагайдачного.


Фото: pravda.com.ua

Протягом ходи, яка простягнулася від Майдану Незалежності до Бессарабської площі, учасники запалювали фаєри, смолоскипи та несли символіку партій "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор" й інших громадських націоналістичних організацій, а також жовто-блакитні та червоно-чорні прапори.


Фото: pravda.com.ua


Фото: pravda.com.ua

Учасники маршу вигукували гасла, зокрема "Бандера, Шухевич – наші герої", "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Петю геть", "Свободу політв’язням", "Пам’ятай чужинець – тут господар українець", "Авакова собаку – на гілляку".


Фото: pravda.com.ua


Фото: pravda.com.ua

Після завершення ходи частина учасників перебуває на Контрактовій площі біля пам’ятника Пилипу Орлику, де відбувається концерт гурту "Кому вниз".

Нагадаємо, одного чоловіка затримали за нацистське вітання. Також на марші лунали вибухи.

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14 10 2017 20:40
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