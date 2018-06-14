У Києві на 22 вулицях хочуть дозволити швидкість 80 км/год

У КМДА на 22 столичних вулицях можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами депутати погодили проект рішення "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада", - повідомляється на сайті КМДА.

У КМДА розповіли, що за результатами проведеного аналізу, визначили 22 столичні вулиці, на яких дозволяється швидкість руху до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

"У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішохідними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно. Тому для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год", - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Голова постійної комісії Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами Олексій Окопний розповів про дискусію щодо того, чи варто збільшувати швидкісний режим на окремих вулицях, доки немає контролю за дотриманням загального нормативу 50 км/год.

"Однак зрештою ми розуміємо, що ці 22 ділянки є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні", – зазначив він.

Зокрема збільшити швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада можуть на наступних ділянках:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

- бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ") (за умови проведення капітального ремонт проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);

- просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)

- вул. Борщагівська;

- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Проект рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, що Кабінет міністрів доручив Міністерству інфраструктури України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, "Укравтодору" та Укртрансбезпеці опрацювати питання щодо скасування жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести його на засідання уряду. Юрій Лавренюк назвав цю ініціативу "дуже правильною", тому що "останні резонансні ДТП" пов’язані з проїздом на жовтий сигнал світлофора. Зокрема, він мав на увазі ДТП у Кривому Розі.