НОВИНИСтаном на 29 січня на 53 київських маршрутах збільшили ціну за проїзд на 1 гривню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на 53 маршрутах подорожчав проїзд
Ціни за проїзд зросли на одну гривню
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомили в комунальній службі перевезень КМДА на запит "Укрінформу".
Відзначається, що тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 збільшився з 6 грн до 7 грн;
- на маршрутах № 535, 198, 200, 201, 497-до, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 - з 5 грн до 6 грн;
- на маршрутах 402, 194, 582 - з 4 грн до 5 грн.
Нагадаємо, 23 січня чотири приватні перевізники повідомили Київську міську державну адміністрацію про підвищення вартості проїзду в маршрутних таксі в Києві.
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29 01 2018 21:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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