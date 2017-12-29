У Києві на автостанції "Видубичі" горять МАФи , - ВІДЕО Інформації про ймовірних постраждалих поки немає

Біля автостанції "Видубичі", що в Києві, горять МАФи.

Фото: ДСНС

На місці працює ДСНС. Інформації про ймовірних постраждалих поки немає, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook. Нагадаємо, що підприємці, що торгують на ринку господарчих товарів біля Дарницького вокзалу у Києві, перекривали рух на вулиці Бориспільській у зв’язку з демонтажем ринку.

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