CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля автостанції "Видубичі", що в Києві, горять МАФи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на автостанції "Видубичі" горять МАФи , - ВІДЕО
Інформації про ймовірних постраждалих поки немає
Фото: ДСНС
На місці працює ДСНС. Інформації про ймовірних постраждалих поки немає, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
Нагадаємо, що підприємці, що торгують на ринку господарчих товарів біля Дарницького вокзалу у Києві, перекривали рух на вулиці Бориспільській у зв’язку з демонтажем ринку.
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29 12 2017 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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