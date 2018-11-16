У Києві на Дарниці провалився міст

Рух по мосту обмежили і обіцяють відновити до вечора

У Києві сьогодні вранці на вулиці Будівельників провалився міст над Броварським проспектом - неподалік від станції метро "Дарниця".

Як повідомили співробітники комунальної служби, плиту, що лопнула, і яму на тротуарі виявили ще близько 8-ї ранку під час планового об'їзду. Однак, як з'ясувалося пізніше, лагодити міст почали тільки опівдні, інформує Інформатор.

Сам провал зайняв майже всю ширину тротуару. Співробітники дорожньої служби взялися на місце плити, що лопнула, встановлювати нову. Рух мостом в першій смузі обмежили.

Комунальники стверджують, що це на кілька годин, а проїзд до вечора відновлять. Також, на їхню думку, таку деформацію могла викликати важка техніка, наприклад, снігоприбиральна машина, яка ймовірно заїхала на тротуар.