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У Києві на Дарницькому ринку виникла пожежа, - ФОТО

Площа пожежі становить 300 кв. м
У Києві на Дарницькому ринку, що на вулиці Бориспільській, 1 сталася пожежа.
У Києві на Дарницькому ринку виникла пожежа, - ФОТО Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На місце інциденту прибули десятки пожежних машин, повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.

"На місце прибуває підкріплення рятувальників. Десятки пожежних машин. Велика площа. Сильне задимлення", - йдеться в повідомленні.

У той же час "Українська правда Київ" з посиланням на керівник прес-служби Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлану Водолагу повідомляє, що горить складське приміщення з продуктами.

Вона відзначила, що площа пожежа становить 300 кв. м.

Нагадаємо, що 8 травня у Києві, на вулиці Симона Петлюри, загорілася мансарда хостелу.

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10 05 2017 19:57
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