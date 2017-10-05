CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на Дарницькому ринку, що на вулиці Бориспільській, 1 сталася пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на Дарницькому ринку виникла пожежа, - ФОТО
Площа пожежі становить 300 кв. м
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На місце інциденту прибули десятки пожежних машин, повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.
"На місце прибуває підкріплення рятувальників. Десятки пожежних машин. Велика площа. Сильне задимлення", - йдеться в повідомленні.
У той же час "Українська правда Київ" з посиланням на керівник прес-служби Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлану Водолагу повідомляє, що горить складське приміщення з продуктами.
Вона відзначила, що площа пожежа становить 300 кв. м.
Нагадаємо, що 8 травня у Києві, на вулиці Симона Петлюри, загорілася мансарда хостелу.
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