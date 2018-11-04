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У Києві на День Незалежності пройде військовий парад

Порошенко доручив уряду створити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалежності
Президент Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення 27-ї річниці незалежності України", згідно з яким буде проведений військовий парад.
У Києві на День Незалежності пройде військовий парад Фото: vidia.org

Про це повідомляє прес-служба президента.

"24 серпня, у День незалежності України, має бути проведено парад військ на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності у столиці України – Києві. Указом також визначено проведення тематичних урочистих, наукових, інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів в Україні та за її межами, молебнів за Україну", - йдеться у повідомленні.

Порошенко доручив уряду створити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалежності України та розробити і виконати план заходів з підготовки і відзначення 27-ї річниці незалежності України та 100- річчя відродження української державності.

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11 04 2018 23:23
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