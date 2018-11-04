ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення 27-ї річниці незалежності України", згідно з яким буде проведений військовий парад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на День Незалежності пройде військовий парад
Порошенко доручив уряду створити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалежності
Фото: vidia.org
Про це повідомляє прес-служба президента.
"24 серпня, у День незалежності України, має бути проведено парад військ на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності у столиці України – Києві. Указом також визначено проведення тематичних урочистих, наукових, інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів в Україні та за її межами, молебнів за Україну", - йдеться у повідомленні.
Порошенко доручив уряду створити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалежності України та розробити і виконати план заходів з підготовки і відзначення 27-ї річниці незалежності України та 100- річчя відродження української державності.
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