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У Києві на хабарі викрили голову екологічної комісії облради

Депутат вимагав від підприємця $10 тис. за дозвіл на користування надрами
У Києві під час отримання хабара затримали голову екологічної комісії Київської обласної ради.
У Києві на хабарі викрили голову екологічної комісії облради Фото: AFP

"Викрито в корупційному злочині депутата Київської облради, голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради", - йдеться в повідомленні на сайті столичної прокуратури.

Зазначають, що депутат вимагав від директора підприємства в Київській області 10 тис. доларів за узгодження проекту рішення про надання дозволу на користування надрами, а також за "просування" цього рішення на сесії обласної ради.

Зловмисника затримали після отримання ним другої частини хабара в розмірі 6 тис. доларів.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України в Києві затримала на хабарі начальника одного з відділів управління Держприкордонслужби в Житомирській області.

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