У Києві на хабарі викрили голову екологічної комісії облради
"Викрито в корупційному злочині депутата Київської облради, голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради", - йдеться в повідомленні на сайті столичної прокуратури.
Зазначають, що депутат вимагав від директора підприємства в Київській області 10 тис. доларів за узгодження проекту рішення про надання дозволу на користування надрами, а також за "просування" цього рішення на сесії обласної ради.
Зловмисника затримали після отримання ним другої частини хабара в розмірі 6 тис. доларів.
Нагадаємо, вчора Служба безпеки України в Києві затримала на хабарі начальника одного з відділів управління Держприкордонслужби в Житомирській області.
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