У Києві на хабарі затримали чиновника Держводагентства

Він просив гроші за узгодження проекту землеустрою двох ділянок

Співробітники правоохоронних органів затримали за підозрою в отриманні хабара начальника одного з відділів Управління водних ресурсів у Києві та Київській області.

Чиновник вимагав 1200 доларів за узгодження проектів землеустрою двох земельних ділянок в Обухівському районі, які належать до земель водного фонду, і зміни їх цільового призначення, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.



Фото: kyiv.gp.gov.ua

Посадову особу затримано після отримання грошей. Йому готують підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - отримання хабара.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила на хабарництві інспектора відділу митної вартості Львівської митниці.