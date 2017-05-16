НОВИНИСпівробітники правоохоронних органів затримали за підозрою в отриманні хабара начальника одного з відділів Управління водних ресурсів у Києві та Київській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на хабарі затримали чиновника Держводагентства
Він просив гроші за узгодження проекту землеустрою двох ділянок
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Чиновник вимагав 1200 доларів за узгодження проектів землеустрою двох земельних ділянок в Обухівському районі, які належать до земель водного фонду, і зміни їх цільового призначення, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Посадову особу затримано після отримання грошей. Йому готують підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - отримання хабара.
Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила на хабарництві інспектора відділу митної вартості Львівської митниці.
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