У Києві на Хрещатику обвалився балкон

У центрі Києва в будинку на вулиці Хрещатик, 29 обвалився балкон. Старі шматки бетону посипалися на тротуар та проїжджу частину.

7 травня близько 22:10 в будинку, де розташована варенична "Катюша", обвалився балкон. Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар, проїжджу частину і навіть погнули рекламний щит і захисну сітку, повідомляє "Інформатор" з місця події.

Попередньо, ніхто з перехожих не постраждав.

На місце події прибула патрульна поліція, яка відгородила небезпечне місце. Тротуар частково перекритий.

Нагадаємо, що у Вінниці на вул. Соборній стався обвал на будівництві в дворі біля готелю "Франція". Наразі відомо щонайменше про трьох потерпілих.