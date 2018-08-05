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У Києві на Хрещатику обвалився балкон

Попередньо, ніхто з перехожих не постраждав
У центрі Києва в будинку на вулиці Хрещатик, 29 обвалився балкон. Старі шматки бетону посипалися на тротуар та проїжджу частину.
У Києві на Хрещатику обвалився балкон Фото: kiev.informator.ua

7 травня близько 22:10 в будинку, де розташована варенична "Катюша", обвалився балкон. Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар, проїжджу частину і навіть погнули рекламний щит і захисну сітку, повідомляє "Інформатор" з місця події.

Попередньо, ніхто з перехожих не постраждав.

На місце події прибула патрульна поліція, яка відгородила небезпечне місце. Тротуар частково перекритий.

Нагадаємо, що у Вінниці на вул. Соборній стався обвал на будівництві в дворі біля готелю "Франція". Наразі відомо щонайменше про трьох потерпілих.

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08 05 2018 10:36
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