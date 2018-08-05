CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва в будинку на вулиці Хрещатик, 29 обвалився балкон. Старі шматки бетону посипалися на тротуар та проїжджу частину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на Хрещатику обвалився балкон
Попередньо, ніхто з перехожих не постраждав
Фото: kiev.informator.ua
7 травня близько 22:10 в будинку, де розташована варенична "Катюша", обвалився балкон. Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар, проїжджу частину і навіть погнули рекламний щит і захисну сітку, повідомляє "Інформатор" з місця події.
Попередньо, ніхто з перехожих не постраждав.
На місце події прибула патрульна поліція, яка відгородила небезпечне місце. Тротуар частково перекритий.
Нагадаємо, що у Вінниці на вул. Соборній стався обвал на будівництві в дворі біля готелю "Франція". Наразі відомо щонайменше про трьох потерпілих.
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08 05 2018 10:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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