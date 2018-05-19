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У Києві на Майдані Незалежності проходить марш "Свободу захисникам України"

Активісти вимагають звільнення політв'язнів і полонених
Організаторами акції виступили С14, ультрас "Динамо" та інші організації.
У Києві на Майдані Незалежності проходить марш "Свободу захисникам України" Фото: pravda.com.ua

Понад 250 людей пішою ходою вирушать до посольства Німеччини, Франції, офісу Червоного хреста зі зверненням до політичного керівництва країн.


Фото: .pravda.com.ua


Фото: .pravda.com.ua

Серед учасників близько 30 родичів військовополонених, які утримуються в РФ. Учасники тримають портрети полонених родичів та плакати з написами "Freedom Sentsov" "Свободу політв'язням Мордору".


Фото: .pravda.com.ua


Фото: .pravda.com.ua

Основна вимога – змусити Росію звільнити українських військовополонених та дотримуватись міжнародних норм відносно полонених.

 

 
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19 05 2018 17:09
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