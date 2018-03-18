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У Києві на Майдані спалили опудало Путіна, - ФОТО

На акцію протесту прийшло близько 50 активістів
У неділю, 18 березня, на Майдані Незалежності у центрі Києва пройшов мітинг проти проведення виборів президента РФ на тимчасово окупованій території Криму.
У Києві на Майдані спалили опудало Путіна, - ФОТО Фото: УП

Як повідомляє "Українська правда", на акцію протесту прийшло близько 50 активістів з плакатами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим - це Україна". 


Фото: УП


Фото: УП

Під час демонстрації активісти спалили опудало президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, біля Генерального консульства РФ у Львові праві сили проводять акцію протесту проти виборів президента Росії. 

"Під стінами дипустанови Росії у Львові – спокійно, не дивлячись на протестну акцію націоналістів. Вони палять шини та тримають лозунги. За порядком стежать наряди поліції та Нацгвардії", – зазначили у прес-службі Національної поліції України.

У Києві зранку 18 березня перекриті підступи до посольства Росіїв Україні. 

В Одесі поліція перевіряла інформацію про замінування вулиці Гагарінське плато, де розташоване консульство Росії. Однак, інформація про замінування не підтвердилась.

Сьогодні, 18 березня, в Росії проходять вибори президента країни.

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18 03 2018 12:56
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