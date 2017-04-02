У Києві на Майдані відбулася акція за мир на Донбасі, - ФОТО Участь у заході взяли кілька десятків людей

Кілька десятків людей провели у суботу на Майдані Незалежності в Києві акцію на підтримку миру на Донбасі та за припинення збройних дій з боку Росії.

Фото:i.lb.ua

Учасники заходу розвісили біля стели Незалежності фотографії обстрілів і аркуші паперу із закликами врятувати Авдіївку і зупинити російську агресію. Також вони пов'язали червоні стрічки, - повідомляє LB.ua. Розпочате тиждень тому загострення на Донбасі стало наймасштабнішим за рік. Епіцентр бойових дій - біля Авдіївки поблизу Донецька, але ситуація різко загострилася і на інших ділянках фронту. Фото: Сергій Нужненко/LB.ua Нагадаємо, в районі Авдіївки вже щестой день не припиняються обстріл. Ситуація залишається напруженою. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей. Зазначимо, що за минулу добу бойовики 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, троє військових ЗСУ загинули, семеро поранені

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