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У Києві на Майдані відбулася акція за мир на Донбасі, - ФОТО

Участь у заході взяли кілька десятків людей
Кілька десятків людей провели у суботу на Майдані Незалежності в Києві акцію на підтримку миру на Донбасі та за припинення збройних дій з боку Росії.
У Києві на Майдані відбулася акція за мир на Донбасі, - ФОТО Фото:i.lb.ua

Учасники заходу розвісили біля стели Незалежності фотографії обстрілів і аркуші паперу із закликами врятувати Авдіївку і зупинити російську агресію. Також вони пов'язали червоні стрічки, - повідомляє LB.ua.

Розпочате тиждень тому загострення на Донбасі стало наймасштабнішим за рік. Епіцентр бойових дій - біля Авдіївки поблизу Донецька, але ситуація різко загострилася і на інших ділянках фронту.

Фото: Сергій Нужненко/LB.ua

Нагадаємо, в районі Авдіївки вже щестой день не припиняються обстріл. Ситуація залишається напруженою.

31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей.

Зазначимо, що за минулу добу бойовики 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, троє військових ЗСУ загинули, семеро поранені

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04 02 2017 17:30
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