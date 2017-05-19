У Києві на мітингу УПЦ МП помітили священика із пачкою грошей, - ВІДЕО

У Києві священик із пачкою грошей в руках ходив серед прихильників УПЦ МП на мітингу під Верховною Радою.

Відповідний відеоролик очевидець подій передав редакції "Української правди".

На записі видно, як батюшка, тримаючи стос грошей, спілкується із молодим хлопцем, в руках у якого - відкритий рюкзак. Усе виглядає так, нібито священнослужитель підготував готівку для якихось розрахунків.

Свідок цієї сцени стверджує, що церковник привіз учасникам мітингу "зарплату".

Нагадаємо, що вчора, 18 травня, під Верховною Радою відбувався молебень-протест священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату.

УПЦ МП проводить молебень на знак протесту проти законопроектів #4511 та #4128.

Згідно із законопроектом №4128 будь-яка стороння людина може вважати себе членом певної парафії та голосувати за її перехід в іншу юрисдикцію. За такою схемою вже відбулися десятки захоплень храмів Української Православної Церкви. Як наголосив у своїй доповіді Блаженніший Митрополит Онуфрій на Соборі єпископів УПЦ 29 січня 2016 року, під час так званих голосувань загальних зборів за перепідпорядкування парафій "відбувається підміна понять, і територіальну громаду ототожнюють із релігійною громадою".

Законопроект № 4511 спрямований на дискредитацію УПЦ і пропонує норми прямого втручання в діяльність релігійних організацій. Законотворці під загрозою заборони вимагають укладати договір з державою та погоджувати з державними чиновниками призначення єпископів та священиків, наголошують в "Союзі православних журналістів".