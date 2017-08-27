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У Києві на мості Патона сталась аварія: є постраждалі

Водій ВАЗ не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення із ЗІЛом
У неділю, 27 серпня, у столиці на мосту Патона сталося серйозна ДТП.
У Києві на мості Патона сталась аварія: є постраждалі Фото: tsn.ua

Водій ВАЗ не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення із ЗІЛом.

"Серйозне ДТП з постраждалими на мосту Патона. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і вилетів на смугу зустрічного руху, в якій цей час їхав ЗІЛ", - йдеться в публікації на сторінці спільноти "Київ.Оперативний".

Як повідомляється, сильно постраждав водій ВАЗу, якого затиснуло в автомобілі. Його діставали рятувальники ДСНС. У терміновому порядку постраждалого госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо у неділю, 27 серпня, столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП за участю сина народного депутата Нестора Шуфрича Нестора Шуфрича-молодшого.

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27 08 2017 14:35
ТЕГИ: Київ, аварія
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