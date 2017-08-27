У Києві на мості Патона сталась аварія: є постраждалі
Водій ВАЗ не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення із ЗІЛом.
"Серйозне ДТП з постраждалими на мосту Патона. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і вилетів на смугу зустрічного руху, в якій цей час їхав ЗІЛ", - йдеться в публікації на сторінці спільноти "Київ.Оперативний".
Як повідомляється, сильно постраждав водій ВАЗу, якого затиснуло в автомобілі. Його діставали рятувальники ДСНС. У терміновому порядку постраждалого госпіталізували.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо у неділю, 27 серпня, столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП за участю сина народного депутата Нестора Шуфрича Нестора Шуфрича-молодшого.
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