У Києві на набережній сталася стрілянина, є потерпілий
"Стрілянина в Києві на Дніпровській набережній: по гарячих слідах затримано нападника ... Стрілянина виникла "на рівному місці" біля цілодобового магазину. Після пострілів нападник спробував сховатися. Моментально спрацювала поліція, молодці!" - повідомляє dtp.kiev.ua
Пізніше видання повідомило подробиці: "Спочатку відбулася словесна перепалка між двома чоловіками, в результаті чого один з них відкрив вогонь з ФОРТ-12, після чого сів у свій автомобіль і спробував сховатися".
"Знайомі потерпілого побачили перестрілку, викликали швидку і поліцію і поїхали на своїй "Ниві" слідом за нападниками. Нападники заїхали на набережну, з якої тільки один виїзд. Пізніше, під'їхала поліція і розшукала тих, хто стріляв", - повідомили журналісти.
"Швидка приїхала через 40 хвилин і госпіталізувала потерпілого з двома проникаючими кулями в живіт", - додає видання.
Нагадаємо, у вівторок, 11 липня, невідомі обстріляли червону Шкоду Октавіа, інцидент стався в Голосіївському районі Києва.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа