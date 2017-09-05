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У Києві на площі Слави сталася сутичка між націоналістами та учасниками акції "Безсмертний полк"

Націоналісти скандували: "Слава Київській Русі, Новоросія, смокчи"
На київській площі Слави біля обеліска, куди декілька тисяч людей прийшли покласти квіти, відбулася сутичка.
У Києві на площі Слави сталася сутичка між націоналістами та учасниками акції "Безсмертний полк" Фото: РБК-Україна

Біля обеліска розташувалися декілька десятків націоналістів з червоно-чорним прапором, повідомляє "LB.ua".

Учасники акції "Безсмертний полк" почали обурюватися цим, виникла перепалка, і один з них прорвався до стели, щоб зірвати прапор.

У відповідь націоналісти скандували "Чемодан, вокзал, Росія", "Бандера, Шухевич - герої України", "Слава Київській Русі, Новоросія, смокчи", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець".

При цьому в натовпі учасників "Безсмертного полку" був червоний прапор перемоги і невеликі червоні прапори.

На місці присутня поліція.

Нагадаємо, що подібні акції проходять сьогодні в багатьох містах України, в тому числі і в Києві.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк". 

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.

Окрім того, в Запоріжжі біля міської ради сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.

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09 05 2017 12:57
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