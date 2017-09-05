У Києві на площі Слави сталася сутичка між націоналістами та учасниками акції "Безсмертний полк"

На київській площі Слави біля обеліска, куди декілька тисяч людей прийшли покласти квіти, відбулася сутичка.

Біля обеліска розташувалися декілька десятків націоналістів з червоно-чорним прапором, повідомляє "LB.ua".

Учасники акції "Безсмертний полк" почали обурюватися цим, виникла перепалка, і один з них прорвався до стели, щоб зірвати прапор.

У відповідь націоналісти скандували "Чемодан, вокзал, Росія", "Бандера, Шухевич - герої України", "Слава Київській Русі, Новоросія, смокчи", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець".

При цьому в натовпі учасників "Безсмертного полку" був червоний прапор перемоги і невеликі червоні прапори.

На місці присутня поліція.

Нагадаємо, що подібні акції проходять сьогодні в багатьох містах України, в тому числі і в Києві.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.

Окрім того, в Запоріжжі біля міської ради сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.