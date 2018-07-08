Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві на Подолі сталася аварія за участю автівки патрульних

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав
У Києві на Подолі сталася аварія за участі авто патрульної поліції.
У Києві на Подолі сталася аварія за участю автівки патрульних Фото: kiev.informator.ua

ДТП сталася близько 12:15 на перехресті вулиць Хорива і Почайнинської, повідомляє "Інформатор".

За словами водія Ford, він їхав по головній дорозі — по вулиці Почайнинській у бік центру. А патрульні рухалися вулицею Хорива. Він стверджує, що поліцейські не пропустили його, внаслідок чого машини зіткнулися.

На місці працює патрульна поліція.

Через аварію по вул. Хорива утворився затор.

Раніше iPress.ua повідомляв. що Національна поліція не може експлуатувати 79 своїх автомобілів через їх технічну несправність, а ще понад 300 автівок розбито в аваріях.

Нагадаємо, в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області патрульні поліцейські втопили в канаві службовий автомобіль під час погоні за порушником правил дорожнього руху на скутері.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2018 14:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.