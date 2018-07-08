У Києві на Подолі сталася аварія за участю автівки патрульних
ДТП сталася близько 12:15 на перехресті вулиць Хорива і Почайнинської, повідомляє "Інформатор".
За словами водія Ford, він їхав по головній дорозі — по вулиці Почайнинській у бік центру. А патрульні рухалися вулицею Хорива. Він стверджує, що поліцейські не пропустили його, внаслідок чого машини зіткнулися.
На місці працює патрульна поліція.
Через аварію по вул. Хорива утворився затор.
Раніше iPress.ua повідомляв. що Національна поліція не може експлуатувати 79 своїх автомобілів через їх технічну несправність, а ще понад 300 автівок розбито в аваріях.
Нагадаємо, в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області патрульні поліцейські втопили в канаві службовий автомобіль під час погоні за порушником правил дорожнього руху на скутері.
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