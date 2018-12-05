У Києві на Подолі вночі сталася масова бійка

У Києві на Подолі в ніч на суботу, 12 травня, на перехресті вулиць Хорива і Межигірської, сталася масова бійка, в якій брали участь щонайменше 20 осіб.

Інцидент стався близько третьої години ночі, повідомляє "Інформатор". Як розповіли очевидці, до компанії, яка відпочивала біля бару, підійшли семеро людей спортивної статури, які були нетверезі, і почали провокувати конфлікт.

Люди, які на той час перебували в барі, нібито намагалися мирно заспокоїти хлопців, але ті були налаштовані рішуче і все-таки затіяли бійку, побивши трьох осіб. У цей час поруч проїжджав поліцейський патруль, який злякав провокаторів, і вони втекли в темні двори.

Проте, вже через півгодини нападники знову повернулися до закладу і спробували продовжити бійку. Поліцейські викликали підкріплення і через декілька хвилин на місце подій прибуло ще три екіпажі патрульних і поліція охорони. Бійка перемістилася на проїжджу частину, а правоохоронці, щоб розвести сторони конфлікту, застосували кийки, при цьому всіляко намагаючись припинити нові сутички.

Як зазначається, у результаті обидві сторони відмовилися писати заяви у поліцію.

Нагадаємо, що в Дніпрі перед матчем фіналу Кубка України з футболу фанати київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" провели марш, під час якого сталася бійка.