CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві станція метро "Вокзальна" відновила роботу після повідомлення про замінування, правоохоронці небезпечних предметів не виявили.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали молодого чоловіка, який вирішив прогулятись тунелем київського метро.
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У Києві на станції метро "Вокзальна" шукали вибухівку
Повідомлення про мінування виявилося хибним
Фото: УНІАН
"Станцію "Вокзальна" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", — повідомили у метро.
Зазначається, що евакуювали близько 600 осіб.
"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України, це – неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", – повідомила столична поліція.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали молодого чоловіка, який вирішив прогулятись тунелем київського метро.
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10 10 2017 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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