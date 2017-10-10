У Києві на станції метро "Вокзальна" шукали вибухівку Повідомлення про мінування виявилося хибним

У Києві станція метро "Вокзальна" відновила роботу після повідомлення про замінування, правоохоронці небезпечних предметів не виявили.

Фото: УНІАН

"Станцію "Вокзальна" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", — повідомили у метро. Зазначається, що евакуювали близько 600 осіб. "Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України, це – неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", – повідомила столична поліція Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали молодого чоловіка, який вирішив прогулятись тунелем київського метро.



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