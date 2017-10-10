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У Києві на станції метро "Вокзальна" шукали вибухівку

Повідомлення про мінування виявилося хибним
У Києві станція метро "Вокзальна" відновила роботу після повідомлення про замінування, правоохоронці небезпечних предметів не виявили.
У Києві на станції метро "Вокзальна" шукали вибухівку Фото: УНІАН

"Станцію "Вокзальна" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", повідомили у метро.

Зазначається, що евакуювали близько 600 осіб.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України, це – неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", – повідомила столична поліція.
 

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали молодого чоловіка, який вирішив прогулятись тунелем київського метро.
 

 
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10 10 2017 21:52
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