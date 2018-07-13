CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ останній день перед подорожчанням проїзду на станціях столичного метрополітену біля кас зібралися великі черги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на станціях метро зібралися великі черги
Кияни намагаються придбати чи поповнити пластикові безконтактні картки для проїзду
Фото: ukrinform.ua
Пасажири намагаються придбати чи поповнити пластикові безконтактні картки для проїзду у метро, повідомляє "Укрінформ".
На деяких станціях, зокрема на станції "Площа Льва Толстого", пасажирам в касах заявляють, що картки на поповнення рахунку для проїзду вже скінчилися.
Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.
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13 07 2018 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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