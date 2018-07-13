У Києві на станціях метро зібралися великі черги Кияни намагаються придбати чи поповнити пластикові безконтактні картки для проїзду

В останній день перед подорожчанням проїзду на станціях столичного метрополітену біля кас зібралися великі черги.

Фото: ukrinform.ua

Пасажири намагаються придбати чи поповнити пластикові безконтактні картки для проїзду у метро, повідомляє "Укрінформ". На деяких станціях, зокрема на станції "Площа Льва Толстого", пасажирам в касах заявляють, що картки на поповнення рахунку для проїзду вже скінчилися. Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.

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