У Києві на СТО стався вибух: до ліквідації залучили більше 60 рятувальників

Загоряння було досить складно ліквідувати через постійні вибухи малої потужності

Сьогодні, 29 липня, в Києві сталася пожежа на складах, розташованих в будівлі по вулиці Михайла Бойчука (колишня Кіквідзе), 44.

"По прибуттю до місця виклику було встановлено, що загоряння сталося в окремому одноповерховому металевому приміщенні станції технічного обслуговування 20х30 м. Пожежу вдалося локалізувати о 09:35 на площі 300 кв. м, Вдалося запобігти поширенню полум'я на поруч розташовану будівлю", - йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили рятувальники, загоряння було досить складно ліквідувати через постійні вибухи малої потужності, оскільки в будівлі знаходилися балон під тиском і ємності з легкозаймистими і горючими речовинами.

"Причина пожежі наразі встановлюється. Постраждалих і травмованих немає", - доповіли в ДСНС.

На місці події працювало 17 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 67 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м.Києві.

Нагадаємо, 26 липня у Києві на Голосієвому (вул. Бурмистренко, 12) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.