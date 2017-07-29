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У Києві на СТО стався вибух: до ліквідації залучили більше 60 рятувальників

Загоряння було досить складно ліквідувати через постійні вибухи малої потужності
Сьогодні, 29 липня, в Києві сталася пожежа на складах, розташованих в будівлі по вулиці Михайла Бойчука (колишня Кіквідзе), 44.
У Києві на СТО стався вибух: до ліквідації залучили більше 60 рятувальників Фото: ДСНС

"По прибуттю до місця виклику було встановлено, що загоряння сталося в окремому одноповерховому металевому приміщенні станції технічного обслуговування 20х30 м. Пожежу вдалося локалізувати о 09:35 на площі 300 кв. м, Вдалося запобігти поширенню полум'я на поруч розташовану будівлю", - йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили рятувальники, загоряння було досить складно ліквідувати через постійні вибухи малої потужності, оскільки в будівлі знаходилися балон під тиском і ємності з легкозаймистими і горючими речовинами.

"Причина пожежі наразі встановлюється. Постраждалих і травмованих немає", - доповіли в ДСНС.

На місці події працювало 17 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 67 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м.Києві.

Нагадаємо, 26 липня у Києві на Голосієвому (вул. Бурмистренко, 12) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.

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29 07 2017 16:23
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