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У Києві на Туполєва сталася масштабна пожежа на складі

Є загроза розповсюдження вогню на сусідню офісну будівлю
У Києві на вул. Академіка Туполєва сталася пожежа в складському приміщенні.
У Києві на Туполєва сталася масштабна пожежа на складі Фото: ДержНС

Повідомлення про пожежу надійшло у вівторок, 13 березня, о 16:47.

"На місце події було негайно направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що на займання виникло в 1-поверховій складській будівлі висотою 8 м, розміром 100х100 м. Наразі площа займання становить близько 800 кв. м, є загроза розповсюдження вогню на поруч прибудовану 6-ти поверхову офісну будівлю", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Нагадаємо, на військовому полігоні "Широкий лан", що в Миколаївській області, в ніч на 13 березня в результаті пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали.
 

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13 03 2018 19:08
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