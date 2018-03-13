У Києві на Туполєва сталася масштабна пожежа на складі
Повідомлення про пожежу надійшло у вівторок, 13 березня, о 16:47.
"На місце події було негайно направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що на займання виникло в 1-поверховій складській будівлі висотою 8 м, розміром 100х100 м. Наразі площа займання становить близько 800 кв. м, є загроза розповсюдження вогню на поруч прибудовану 6-ти поверхову офісну будівлю", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Нагадаємо, на військовому полігоні "Широкий лан", що в Миколаївській області, в ніч на 13 березня в результаті пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали.
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