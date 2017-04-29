У Києві на вокзалі напали на співробітників фельд'єгерської служби і забрали у них зброю

Зловмисники завдали працівникам фельд'єгерської служби тілесні ушкодження, після чого одного з них госпіталізували

У Києві на залізничному вокзалі напали на співробітників фельд'єгерської служби. Нападники, відібравши в них кореспонденцію і табельну зброю, зникли.

Інцидент стався ввечері 28 квітня на платформі центрального залізничного вокзалу. Зловмисники відібрали документацію і дві одиниці табельної зброї. У місті введено оперативний план "Сирена".

"Близько 21:45 правоохоронці отримали інформацію, що невідомі особи на платформі залізничного вокзалу напали на трьох працівників фельд'єгерської служби, які здійснювали супровід документів. При цьому зловмисники відібрали в чоловіків кілька сумок з кореспонденцією і два пістолети Макарова. Після скоєного правопорушники зникли з місця події на автомобілі", - написала речник столичної поліції Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Солом'янського та Головного управлінь поліції. За словами потерпілих, нападники були одягнені в чорний одяг і мали при собі зброю. Зловмисники завдали працівникам фельд'єгерської служби тілесні ушкодження, після чого одного з них госпіталізували.

Наразі поліцейські оглянули місце події, опитали свідків і очевидців, а також встановлюють всі обставини події.

Тривають оперативно-розшукові заходи із затримання підозрюваних.

Подію належним чином зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення Солом'янського управління поліції.

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 25 квітня у Києві на перетині вулиць Вишгородської та Беліцької стався конфлікт, під час якого один з учасників дістав травматичний пістолет і почав стріляти.