Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Києві начальниця поштового відділення привласнювала 130 тис. грн з пенсій

За результатами досудового розслідування начальниці відділення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів
У Києві начальниця поштового відділення привласнювала пенсії та соціальні виплати громадян протягом 10 місяців.
У Києві начальниця поштового відділення привласнювала 130 тис. грн з пенсій Фото: aif.ru

Зазначається, що упродовж січня – жовтня 2016 року обвинувачена вносила неправдиві відомості до документів про отримання громадянами пенсій та соціальних допомог, натомість сама отримувала ці кошти та витрачала їх на власний розсуд.

"Під час слідства виявлено 35 фактів підроблення документів та привласнення зловмисницею соціальної допомоги та пенсій 29 осіб на загальну суму понад 130 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні прес-служби столичної прокуратури

За результатами досудового розслідування начальниці відділення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. 

Нагадаємо, у вересні минулого року на Закарпатті посадовець "Укрпошти" вкрав державні кошти, призначені на реконструкцію виробничих приміщень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2017 19:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat