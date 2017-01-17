У Києві начальниця поштового відділення привласнювала 130 тис. грн з пенсій
Зазначається, що упродовж січня – жовтня 2016 року обвинувачена вносила неправдиві відомості до документів про отримання громадянами пенсій та соціальних допомог, натомість сама отримувала ці кошти та витрачала їх на власний розсуд.
"Під час слідства виявлено 35 фактів підроблення документів та привласнення зловмисницею соціальної допомоги та пенсій 29 осіб на загальну суму понад 130 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні прес-служби столичної прокуратури.
За результатами досудового розслідування начальниці відділення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Нагадаємо, у вересні минулого року на Закарпатті посадовець "Укрпошти" вкрав державні кошти, призначені на реконструкцію виробничих приміщень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: