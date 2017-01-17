У Києві начальниця поштового відділення привласнювала 130 тис. грн з пенсій

За результатами досудового розслідування начальниці відділення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів

У Києві начальниця поштового відділення привласнювала пенсії та соціальні виплати громадян протягом 10 місяців.

Зазначається, що упродовж січня – жовтня 2016 року обвинувачена вносила неправдиві відомості до документів про отримання громадянами пенсій та соціальних допомог, натомість сама отримувала ці кошти та витрачала їх на власний розсуд.

"Під час слідства виявлено 35 фактів підроблення документів та привласнення зловмисницею соціальної допомоги та пенсій 29 осіб на загальну суму понад 130 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні прес-служби столичної прокуратури.

За результатами досудового розслідування начальниці відділення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, у вересні минулого року на Закарпатті посадовець "Укрпошти" вкрав державні кошти, призначені на реконструкцію виробничих приміщень.