У Києві відбулось урочисте нагородження учасника конкурсу "Згода дім будує, а незгода руйнує", - ФОТО
Владислав та гімназія отримали подарунки безпосередньо з рук Вадима Ноздрі, котрий подякував учню за активну громадянську позицію та цікавість до такої важливої теми як згода та порозуміння. Окрім того, пан Вадим прийшов з подарунком ще й для гімназії.
На заході був присутній також голова Оргкомітету конкурсу професор "Києво-Могилянської академії" Андрій Миколайович Гірник і в своєму слові закликав всіх охочих долучатися до проекту.
Фото: iPress.ua
Оргкомітет вдячний Вадиму Ігоровичу за сприяння. І, в свою чергу, закликає всіх охочих та небайдужих учнів сміливо долучатися до конкурсу та надсилати свої есеї. Нагорода чекає саме Вас!
Фото: iPress.ua
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Нагадаємо, що Національний університет Києво-Могилянська академія, Товариство конфліктологів України, інтернет видання iPress.ua оголосили про проведення Всеукраїнcького конкурсу есеїв серед школярів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл "Згода дім будує, а незгода руйнує".
Конкурс є громадською ініціативою, приуроченою до 100 річниці подій Української революції.
Роботи направляються на електронну адресу zgoda.konkurs@gmail.com
Призовий фонд формується за рахунок спонсорів Конкурсу. Переможці отримують винагороду.
- за І місце – 3000 грн.
- за ІІ місце – 2000 грн.
- за ІІІ місце – 1500 грн.
Учасники, чиї роботи відзначені Журі, отримують дипломи та подарунки.
Конкурс розпочинається 1 грудня 2016 та триває до 5 березня 2017 року включно.
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