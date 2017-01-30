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У Києві відбулось урочисте нагородження учасника конкурсу "Згода дім будує, а незгода руйнує", - ФОТО

Символічно, що нагородження відбулось саме в день святкування 12-річчя гімназії і пройшло в урочистій святковій атмосфері
В рамках конкурсу "Згода дім будує, а незгода руйнує", минулої п’ятниці, депутат Київської міської ради Вадим Ноздря відзначив роботу учасника конкурсу, учня Скандинавської гімназії Владислава Ільницького та особисто нагородив цінним заохочувальним подарунком, - планшетом Huawei.
У Києві відбулось урочисте нагородження учасника конкурсу "Згода дім будує, а незгода руйнує", - ФОТО Фото: iPress.ua

Владислав та гімназія отримали подарунки безпосередньо з рук Вадима Ноздрі, котрий подякував учню за активну громадянську позицію та цікавість до такої важливої теми як згода та порозуміння. Окрім того, пан Вадим прийшов з подарунком ще й для гімназії.

На заході був присутній також голова Оргкомітету конкурсу професор "Києво-Могилянської академії" Андрій Миколайович Гірник і в своєму слові закликав всіх охочих долучатися до проекту.


Фото: iPress.ua

Оргкомітет  вдячний Вадиму Ігоровичу за сприяння. І, в свою чергу, закликає всіх охочих та небайдужих учнів сміливо долучатися до конкурсу та надсилати свої есеї. Нагорода чекає саме Вас!


Фото: iPress.ua

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Нагадаємо, що Національний університет Києво-Могилянська академія, Товариство конфліктологів України, інтернет видання iPress.ua оголосили про проведення Всеукраїнcького конкурсу есеїв серед школярів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл "Згода дім будує, а незгода руйнує".

Конкурс є громадською ініціативою, приуроченою до 100 річниці подій Української революції.

Роботи направляються на електронну адресу zgoda.konkurs@gmail.com 

Призовий фонд формується за рахунок спонсорів Конкурсу. Переможці отримують винагороду.

- за І місце – 3000 грн.

- за ІІ місце – 2000 грн.

- за ІІІ місце – 1500 грн.

Учасники, чиї роботи відзначені Журі, отримують дипломи та  подарунки. 

 

Конкурс розпочинається 1 грудня 2016 та триває  до 5 березня 2017  року включно.

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30 01 2017 17:16
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