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У Києві накрили кіностудію, що знімала пропаганду для російських ЗМІ

Зловмисники періодично виїжджали до РФ, де отримували від своїх кураторів відповідні інструкції
Служба безпеки України спільно з прокуратурою Криму припинили діяльність у Києві двох пропагандистів, що виконували замовлення російських спецслужб.
У Києві накрили кіностудію, що знімала пропаганду для російських ЗМІ СБУ. Фото: ua.112.ua

Про це повідомляє у Facebook прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців столиці за завданням російських спецслужб розміщували в мережі Інтернет антиукраїнські відеоматеріали, що згодом транслювались російськими ЗМІ", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, зловмисники періодично виїжджали до РФ, де отримували від своїх кураторів відповідні інструкції та гроші за виконану роботу.

"Студію для зйомок та монтажу відеосюжетів вони облаштували у приватному будинку у Києві", - зазначається в повідомленні.

В СБУ розповіли, що підготовлені злочинцями відеоматеріали містять заклики до вчинення насильницьких дій проти існуючого конституційного ладу, державної влади, а також виправдовують екстремістські та терористичні дії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України вважає, що спецслужби РФ намагаються вербувати 90% українських заробітчан.

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03 01 2018 22:58
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