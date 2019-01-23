Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Києві напали на агітаційний намет "Народного фронту"

За свідченнями агітаторів, зловмисник поводив себе зухвало, намет повністю розтрощено
Сьогодні у Києві стався напад на агітаційний намет партії "Народний фронт". Інцидент трапився у центрі столиці біля станції метро "Палац "Україна".
У Києві напали на агітаційний намет "Народного фронту"

Сьогодні інцидент мав місце на Хрещатику, де невстановлена особа поводилася агресивно щодо жінок-агітаторів у ще одному агітаційному наметі.

"Партія "Народний фронт" розцінює ці напади як свідчення початку брудної виборчої кампанії, у яку намагаються занурити країну окремі сили. Водночас викликає занепокоєння та обурення те, що два інциденти трапилися в один день, і це може свідчити про скоординовану атаку проти агітнаметів нашої партії. "Народний фронт" звертається до всіх учасників перегонів з вимогою не допустити нечесних методів ведення кампанії. Ми очікуємо на оперативну реакцію правоохоронних органів, оперативного виявлення зловмисників, які мають понести суворе покарання у відповідності до закону", - йдеться у повідомленні НФ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2019 22:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.