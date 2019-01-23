У Києві напали на агітаційний намет "Народного фронту"
Сьогодні інцидент мав місце на Хрещатику, де невстановлена особа поводилася агресивно щодо жінок-агітаторів у ще одному агітаційному наметі.
"Партія "Народний фронт" розцінює ці напади як свідчення початку брудної виборчої кампанії, у яку намагаються занурити країну окремі сили. Водночас викликає занепокоєння та обурення те, що два інциденти трапилися в один день, і це може свідчити про скоординовану атаку проти агітнаметів нашої партії. "Народний фронт" звертається до всіх учасників перегонів з вимогою не допустити нечесних методів ведення кампанії. Ми очікуємо на оперативну реакцію правоохоронних органів, оперативного виявлення зловмисників, які мають понести суворе покарання у відповідності до закону", - йдеться у повідомленні НФ.
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