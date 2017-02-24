У Києві нацгвардієць випадково поранив себе з вогнепальної зброї

Нацгвардієць випадково спричинив собі поранення, не знаючи, що його зброя заряджена

В одній із військових частин Києва військовослужбовець Національної гвардії України випадково поранив сам себе.

"Установлено, що у військовій частини окремими військовими службовими особами не забезпечено дотримання порядку поводження зі зброєю та боєприпасами, унаслідок чого зброя, яка була видана військовослужбовцю, виявилась заряджена", - повідомляється на сайті Військової прокуратури Центрального регіону.

Це стало причиною того, що військовий з необережності спричинив собі поранення.

Постраждалому нацгвардійцю надають медичну допомогу у Київській міській клінічній лікарні.

За фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду щодо військових службових осіб розпочате кримінальне провадження.

Нагадаємо, 16 лютого, у районі залізничного вокзалу "Запоріжжя-І" у поїзді "Маріуполь-Львів" застрелився військовослужбовець, який їхав із зони АТО.