У Києві нацгвардієць випадково поранив себе з вогнепальної зброї
"Установлено, що у військовій частини окремими військовими службовими особами не забезпечено дотримання порядку поводження зі зброєю та боєприпасами, унаслідок чого зброя, яка була видана військовослужбовцю, виявилась заряджена", - повідомляється на сайті Військової прокуратури Центрального регіону.
Це стало причиною того, що військовий з необережності спричинив собі поранення.
Постраждалому нацгвардійцю надають медичну допомогу у Київській міській клінічній лікарні.
За фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду щодо військових службових осіб розпочате кримінальне провадження.
Нагадаємо, 16 лютого, у районі залізничного вокзалу "Запоріжжя-І" у поїзді "Маріуполь-Львів" застрелився військовослужбовець, який їхав із зони АТО.
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