Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Києві націоналісти проводять марш "За українське майбутнє без олігархів"

Серед гасел маршу, зокрема, "Повернімо Україну в українські руки"
У центрі Києва націоналісти проводять марш "За українське майбутнє без олігархів".
У Києві націоналісти проводять марш "За українське майбутнє без олігархів" Фото: ВВС

До ходи долучилися активісти ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Правого сектору", "Конгресу українських націоналістів", ОУН та "С-14", передає ВВС.

На початку акції біля стадіону "Динамо" зібралося більш, як тисяча учасників.

За словами організаторів заходу, їхня мета - донести свої вимоги владі. Тому маршрут запланували урядовим кварталом повз Кабінет Міністрів, Верховну Раду та Адміністрацію Президента.


Усі фото: ВВС

Серед гасел маршу, зокрема, "Повернімо Україну в українські руки".

Нагадаємо, що представники політичної партії "Національний корпус" у Полтаві зірвали тренінг організації TERGO для психологів, присвячений особливостям роботи з представниками ЛГБТ-спільноти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2018 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.