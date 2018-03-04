У Києві націоналісти проводять марш "За українське майбутнє без олігархів" Серед гасел маршу, зокрема, "Повернімо Україну в українські руки"

У центрі Києва націоналісти проводять марш "За українське майбутнє без олігархів".

Фото: ВВС

До ходи долучилися активісти ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Правого сектору", "Конгресу українських націоналістів", ОУН та "С-14", передає ВВС. На початку акції біля стадіону "Динамо" зібралося більш, як тисяча учасників. За словами організаторів заходу, їхня мета - донести свої вимоги владі. Тому маршрут запланували урядовим кварталом повз Кабінет Міністрів, Верховну Раду та Адміністрацію Президента.

Усі фото: ВВС Серед гасел маршу, зокрема, "Повернімо Україну в українські руки". Нагадаємо, що представники політичної партії "Національний корпус" у Полтаві зірвали тренінг організації TERGO для психологів, присвячений особливостям роботи з представниками ЛГБТ-спільноти.

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