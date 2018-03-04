У Києві націоналісти проводять марш "За українське майбутнє без олігархів"
До ходи долучилися активісти ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Правого сектору", "Конгресу українських націоналістів", ОУН та "С-14", передає ВВС.
На початку акції біля стадіону "Динамо" зібралося більш, як тисяча учасників.
За словами організаторів заходу, їхня мета - донести свої вимоги владі. Тому маршрут запланували урядовим кварталом повз Кабінет Міністрів, Верховну Раду та Адміністрацію Президента.
Усі фото: ВВС
Серед гасел маршу, зокрема, "Повернімо Україну в українські руки".
Нагадаємо, що представники політичної партії "Національний корпус" у Полтаві зірвали тренінг організації TERGO для психологів, присвячений особливостям роботи з представниками ЛГБТ-спільноти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це
- Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими