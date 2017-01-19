У Києві націоналісти закидали камінням правоохоронців, які заважали палити шини
На перетині Паркової алеї та вулиці Грушевського, де на Водохреще в 2014 році учасники революції палили покришки з метою перешкодити просуванню силовиків, націоналісти, які йшли колоною, почали посеред дороги поливати бензином принесені ними автомобільні покришки, пише "Інтерфакс-Україна".
У цей час з боку стадіону ім. Лобановського рушила колона правоохоронців, яка оперативно перешкодила їхнім планам.
У відповідь на це націоналісти кинули покришки і з криками "Ганьба" почали жбурляти в правоохоронців каміння, палиці та петарди.
Після нетривалої сутички, сторони розішли на деяку відстань.
Нагадаємо, рівно три роки тому 19 січня розпочалося загострення протистояння на вулиці Грушевського в Києві, що отримало назву "Вогнехреща" або "Кривава Водохреща".
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