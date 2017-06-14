Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Києві Нацполіція заблокувала схему "візового" шахрайства для виїзду в США

Зловмисники виготовляли фіктивні довідки з місця роботи з банків про наявність коштів
Виготовлення підробленого "пакету документів" для "турпоїздки" або "на лікування" коштувало близько 30 тис. грн з однієї людини
У Києві Нацполіція заблокувала схему "візового" шахрайства для виїзду в США

Схему "візового" шахрайства для виїзду в США викрили правоохоронці. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

"Припинили протиправну діяльність директора комерційної фірми. Ця організація організувала шахрайську схему заволодіння грошима українців під прикриттям отримання віз в США. Шахрайка, шукаючи бажаючих потрапити в Сполучені Штати Америки, виготовляла їм відповідний пакет документів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зловмисники виготовляли фіктивні довідки з місця роботи з банків про наявність коштів. Також в "пакет" входили підроблені листи провідних українських суб'єктів господарювання щодо участі їх представників у виставках, форумах та семінарах на території США.

Крім цього, фігурантка виготовляла підроблені документи для отримання віз в США нібито з метою лікування.

"Всі ці фальшивки ошукані українці надавали для отримання американських віз і зазвичай отримували відмову. Слідством встановлено, що вартість одного такого "пакету документів" сягала близько 30 тис. гривень", - зазначили в Нацполіції.

В ході санкціонованого обшуку вилучено значну кількість паспортів громадян України, підроблені документи різних юридичних осіб. Крім того, вилучено оргтехніку, на якій виготовлялися фальшивки, а також штампи і банківські картки.

Директору фірми повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 (шахрайство) та 358 (підробка документів) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше влада США затвердила додаток до анкети для претендентів в'їзних віз, в якому, в числі інших, є питання про акаунти в соцмережах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2017 23:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.