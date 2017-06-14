У Києві Нацполіція заблокувала схему "візового" шахрайства для виїзду в США
Схему "візового" шахрайства для виїзду в США викрили правоохоронці. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.
"Припинили протиправну діяльність директора комерційної фірми. Ця організація організувала шахрайську схему заволодіння грошима українців під прикриттям отримання віз в США. Шахрайка, шукаючи бажаючих потрапити в Сполучені Штати Америки, виготовляла їм відповідний пакет документів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зловмисники виготовляли фіктивні довідки з місця роботи з банків про наявність коштів. Також в "пакет" входили підроблені листи провідних українських суб'єктів господарювання щодо участі їх представників у виставках, форумах та семінарах на території США.
Крім цього, фігурантка виготовляла підроблені документи для отримання віз в США нібито з метою лікування.
"Всі ці фальшивки ошукані українці надавали для отримання американських віз і зазвичай отримували відмову. Слідством встановлено, що вартість одного такого "пакету документів" сягала близько 30 тис. гривень", - зазначили в Нацполіції.
В ході санкціонованого обшуку вилучено значну кількість паспортів громадян України, підроблені документи різних юридичних осіб. Крім того, вилучено оргтехніку, на якій виготовлялися фальшивки, а також штампи і банківські картки.
Директору фірми повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 (шахрайство) та 358 (підробка документів) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше влада США затвердила додаток до анкети для претендентів в'їзних віз, в якому, в числі інших, є питання про акаунти в соцмережах.
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