У Києві Нацполіція заблокувала схему "візового" шахрайства для виїзду в США

Зловмисники виготовляли фіктивні довідки з місця роботи з банків про наявність коштів

Виготовлення підробленого "пакету документів" для "турпоїздки" або "на лікування" коштувало близько 30 тис. грн з однієї людини

Схему "візового" шахрайства для виїзду в США викрили правоохоронці. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

"Припинили протиправну діяльність директора комерційної фірми. Ця організація організувала шахрайську схему заволодіння грошима українців під прикриттям отримання віз в США. Шахрайка, шукаючи бажаючих потрапити в Сполучені Штати Америки, виготовляла їм відповідний пакет документів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зловмисники виготовляли фіктивні довідки з місця роботи з банків про наявність коштів. Також в "пакет" входили підроблені листи провідних українських суб'єктів господарювання щодо участі їх представників у виставках, форумах та семінарах на території США.

Крім цього, фігурантка виготовляла підроблені документи для отримання віз в США нібито з метою лікування.

"Всі ці фальшивки ошукані українці надавали для отримання американських віз і зазвичай отримували відмову. Слідством встановлено, що вартість одного такого "пакету документів" сягала близько 30 тис. гривень", - зазначили в Нацполіції.

В ході санкціонованого обшуку вилучено значну кількість паспортів громадян України, підроблені документи різних юридичних осіб. Крім того, вилучено оргтехніку, на якій виготовлялися фальшивки, а також штампи і банківські картки.

Директору фірми повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 (шахрайство) та 358 (підробка документів) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше влада США затвердила додаток до анкети для претендентів в'їзних віз, в якому, в числі інших, є питання про акаунти в соцмережах.