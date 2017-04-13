У Києві невідомі напали на суддю Апеляційного госпсуду
Потерпіла розповіла, що вона припаркувала свій автомобіль, після чого до неї підійшли двоє чоловіків. Один із них схопив її за руку і намагався силою витягти з машини. В результаті жінка отримала забій плеча, повідомляє сайт столичної поліції.
Після цього нападники поїхали з місця події на своєму автомобілі.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу.
Проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисників.
Нагадаємо, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк застосував зброю під час конфлікту з представниками праворадикальної організації "Традиція і порядок".
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