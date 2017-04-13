У Києві невідомі напали на суддю Апеляційного госпсуду

У Святошинському районі Києва двоє невідомих напали на суддю Апеляційного господарського суду.

Потерпіла розповіла, що вона припаркувала свій автомобіль, після чого до неї підійшли двоє чоловіків. Один із них схопив її за руку і намагався силою витягти з машини. В результаті жінка отримала забій плеча, повідомляє сайт столичної поліції.

Після цього нападники поїхали з місця події на своєму автомобілі.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу.

Проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисників.

Нагадаємо, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк застосував зброю під час конфлікту з представниками праворадикальної організації "Традиція і порядок".