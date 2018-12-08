У Києві невідомі побили двох хлопців, нібито, через "їхню орієнтацію"
Інцидент трапився на Андріївському узвозі неподалік від посольства Бразилії (вул.Боричів тік, 22).
"Їх було 5 або 6 осіб, ... на одному була була балаклава і був пістолет в руках. Втекти ми не могли - пістолет було спрямовано на мене, а дорогу вони перегородили... Їм не подобався мій септум у носі, мої джинси, вино замість пива, тому що "лише пиво - чоловічий напій", і ще багато чого. Ще їм здалося, що ми цілувалися", - написав на своїй сторінці у Facebook один з постраждалих внаслідок сутички Микита Понарін.
Внаслідок бійки жертви нападників отримали "кілька швів на голові, струс, синці і садна, забій грудної клітини та носа".
За словами Понаріна, постраждалі звернулися до поліції та лікарні, "зробили все, щоб розслідування було успішним".
У столичному управлінні Нацполіції УП повідомили, що отримали заяву від двох громадян про напад.
"За даним фактом поліція відкрила провадження за ст. 125 КК ("Умисне легке тілесне ушкодження"). Слідчі встановлюють усі обставини події", - повідомили у прес-службі поліції.
Санкція статті передбачає покарання від штрафу (до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року, до арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.
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