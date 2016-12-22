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У Києві невідомі розгромили офіс, - ФОТО

Поліція затримала нападників
Уночі група невідомих розгромила офісне приміщення в торговому центрі в Дарницькому районі Києва.
У Києві невідомі розгромили офіс, - ФОТО Фото:lb.ua

"Близько 30 чоловіків увірвалися на 2-й поверх офісного приміщення, завдали тілесних ушкоджень охоронцям і пошкодили майно. Деяким учасникам інциденту медичну допомогу було надано на місці. Усіх учасників події доставили до районного управління поліції для дачі пояснень", - повідомляють на сайті столичної поліції. 

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Фото:http:i.lb.ua

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння правопорушення і визначення ролі кожного фігуранта.

Нагадаємо, вчора столична поліція затримала зловмисника, який закрився у власній квартирі на Оболоні. 

За словами керівника столичного главку поліції Андрія Крищенко, в квартирі затриманого, який, до речі, погрожував підірвати гранату, крім неї, знаходились ще троє людей.

 
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22 12 2016 11:33
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