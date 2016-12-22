У Києві невідомі розгромили офіс, - ФОТО

Уночі група невідомих розгромила офісне приміщення в торговому центрі в Дарницькому районі Києва.

"Близько 30 чоловіків увірвалися на 2-й поверх офісного приміщення, завдали тілесних ушкоджень охоронцям і пошкодили майно. Деяким учасникам інциденту медичну допомогу було надано на місці. Усіх учасників події доставили до районного управління поліції для дачі пояснень", - повідомляють на сайті столичної поліції.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

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Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння правопорушення і визначення ролі кожного фігуранта.

Нагадаємо, вчора столична поліція затримала зловмисника, який закрився у власній квартирі на Оболоні.

За словами керівника столичного главку поліції Андрія Крищенко, в квартирі затриманого, який, до речі, погрожував підірвати гранату, крім неї, знаходились ще троє людей.