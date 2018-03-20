У Києві невідомі скоїли напад на співробітників Київгазу
Як повідомили у прес-службі компанії, інцидент стався на бул. Вацлава Гавела, 41 під час усунення самовільного підключення будинку до системи газопостачання.
"Ініціативна група вирішила самовільно відновити газопостачання до будинку, наражаючи себе та своїх сусідів на вибух. Спроба усунення наявних порушень закінчилася побиттям наших працівників, зламаним носом, розбитим службовим авто та викраданням професійних інструментів", - заявили в компанії.
Про інцидент проінформовано столичну поліцію. Ситуація знаходиться під детальним контролем служби безпеки Київгазу.
Нагадаємо, в Малиновському районі Одеси 33-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння відкрив стрілянину з вікна своєї квартири.
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