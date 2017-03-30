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У Києві невідомі стріляли в заступника директора держпідприємства та побили його битами

Основна версія нападу - професійна діяльність потерпілого
Поліція Києва розшукує невідомих, які побили битами і стріляли в заступника директора державного підприємства.
У Києві невідомі стріляли в заступника директора держпідприємства та побили його битами Фото: kyiv.npu.gov.ua

"О 22:28 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Микільсько-Слобідській: двоє невідомих в балаклавах побили битою чоловіка, стріляли в нього і зникли з місця події на "БМВ" темного кольору з іноземними номерними знаками", - повідомляє сайт поліції.

На місці події в поліцію звернувся 51-річний заступник директора держпідприємства, який розповів, що разом з 26-річним сином, який був за кермом "Фольксваген Пассат", заїхав у двір будинку і вийшов з машини. Із "БМВ", яке було припарковано неподалік, вибігли двоє чоловіків у балаклавах і почали бити його битами. Зловмисники повалили потерпілого на землю, при цьому один з нападників зробив кілька пострілів. Після цього невідомі пошкодили "Фольксваген" потерпілого і зникли.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, вилучила три гумові кулі, опитала свідків і місцевих жителів.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Постраждалого карета швидкої допомоги доправила в лікарню з вогнепальними пораненнями спини і множинними саднами тіла. Загрози його життю немає.

Слідчі поліції розглядають кілька версій скоєного, основна з яких - професійна діяльність потерпілого.

Нагадаємо, що в центрі Києва в суботу, 25 березня, сталася стрілянина, поранення отримав студент.

Раніше  центрі Києва застрелили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

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30 03 2017 12:38
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