У Києві невідомі напали на фанатів "Ліверпуля", - ВІДЕО

Фани "Ліверпуля" повідомили, що нападники кидали в них шматки скла та інші предмети. У результаті інциденту декілька фанатів отримали порізи голови і шиї.

"Ми просто обідали і були занурені у свої справи, коли стався напад... Я приїхав сюди зовсім не для цього, а щоб подивитися футбол. Ми приїхали в Київ буквально 4 години тому і вже зазнали нападу, це було жахливо", - цитує видання слова одного з потерпілих.