У Києві невідомі напали на фанатів "Ліверпуля", - ВІДЕО
Інцидент стався у ресторані Rooster, який розташований неподалік від стадіону НСК "Олімпійський", де пройде фінал, - повідомляє британське видання Mirror.
Група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників, які перебували у закладі.
Фото: mirror.co.uk
Зазначається, що прихильники англійського клубу "використовували столи і стільці, щоб захистити себе від атак людей в масках, які штурмували заклад".
Фани "Ліверпуля" повідомили, що нападники кидали в них шматки скла та інші предмети. У результаті інциденту декілька фанатів отримали порізи голови і шиї.
"Ми просто обідали і були занурені у свої справи, коли стався напад... Я приїхав сюди зовсім не для цього, а щоб подивитися футбол. Ми приїхали в Київ буквально 4 години тому і вже зазнали нападу, це було жахливо", - цитує видання слова одного з потерпілих.
Повідомляється, що співробітники київської поліції заарештували двох осіб, які брали участь в нападі.
Фото: mirror.co.uk
Нагадаємо, раніше іспанські медіа повідомляли, що вболівальники іспанського "Реала" повернули понад 2200 квитків на фінал Ліги чемпіонівчерез проблеми з логістикою і завищені ціни на житло в Києві.
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