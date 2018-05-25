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У Києві невідомі напали на фанатів "Ліверпуля", - ВІДЕО

Група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників
У Києві увечері, 24 травня, група хуліганів напала на вболівальників англійського "Ліверпуля", які приїхали в українську столицю на фінал Ліги чемпіонів.
У Києві невідомі напали на фанатів "Ліверпуля", - ВІДЕО Фото: mirror.co.uk

Інцидент стався у ресторані Rooster, який розташований неподалік від стадіону НСК "Олімпійський", де пройде фінал, - повідомляє британське видання Mirror.

Група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників, які перебували у закладі.

Фото: mirror.co.uk

Зазначається, що прихильники англійського клубу "використовували столи і стільці, щоб захистити себе від атак людей в масках, які штурмували заклад".

Фани "Ліверпуля" повідомили, що нападники кидали в них шматки скла та інші предмети. У результаті інциденту декілька фанатів отримали порізи голови і шиї.

"Ми просто обідали і були занурені у свої справи, коли стався напад... Я приїхав сюди зовсім не для цього, а щоб подивитися футбол. Ми приїхали в Київ буквально 4 години тому і вже зазнали нападу, це було жахливо", - цитує видання слова одного з потерпілих.

Повідомляється, що співробітники київської поліції заарештували двох осіб, які брали участь в нападі.

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, раніше іспанські медіа повідомляли, що вболівальники іспанського "Реала" повернули понад 2200 квитків на фінал Ліги чемпіонівчерез проблеми з логістикою і завищені ціни на житло в Києві.

 

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25 05 2018 08:30
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