У Києві невідомі в балаклавах розгромили і пограбували гральний заклад, - ВІДЕО
"На проспекті Василя Порика, 13Г, близько 15 осіб в балаклавах і камуфляжному одязі вчинили погром в гральному закладі "Золота Підкова". Також, коли виходили, вирішили під загрозою бейсбольної біти забрати з собою сейф з грошима", - повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
Нападники втекли до приїзду поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група.
У повідомленні говориться, що вчора подібні напади відбулися в ще кількох закладах з ігровими автоматами в Києві, зокрема на вулиці Мельникова, 5 і Кибальчича, 19.
Нападників розшукує поліція.
Нагадаємо, що міністр фінансів Олександр Данилюк закликав парламент легалізувати лотерейний бізнес в Україні.
Данилюк зазначив, що наразі в країні йде активна протидія будь-яким спробам впорядкувати ринок грального бізнесу. Тим не менш, Мінфін продовжує наполягати на необхідності прийняття комплексного закону.
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