У Києві невідомі в балаклавах розгромили і пограбували гральний заклад, - ВІДЕО

Вночі 7 квітня в столичному районі Виноградар близько 15 осіб в балаклавах і камуфляжному одязі розгромили гральний заклад "Золота підкова".

"На проспекті Василя Порика, 13Г, близько 15 осіб в балаклавах і камуфляжному одязі вчинили погром в гральному закладі "Золота Підкова". Також, коли виходили, вирішили під загрозою бейсбольної біти забрати з собою сейф з грошима", - повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

Нападники втекли до приїзду поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

У повідомленні говориться, що вчора подібні напади відбулися в ще кількох закладах з ігровими автоматами в Києві, зокрема на вулиці Мельникова, 5 і Кибальчича, 19.

Нападників розшукує поліція.

Нагадаємо, що міністр фінансів Олександр Данилюк закликав парламент легалізувати лотерейний бізнес в Україні.

Данилюк зазначив, що наразі в країні йде активна протидія будь-яким спробам впорядкувати ринок грального бізнесу. Тим не менш, Мінфін продовжує наполягати на необхідності прийняття комплексного закону.