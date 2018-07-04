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У Києві невідомі в балаклавах розгромили і пограбували гральний заклад, - ВІДЕО

Вчора в столиці сталася серія погромів в гральних закладах
Вночі 7 квітня в столичному районі Виноградар близько 15 осіб в балаклавах і камуфляжному одязі розгромили гральний заклад "Золота підкова".
У Києві невідомі в балаклавах розгромили і пограбували гральний заклад, - ВІДЕО Фото: facebook.com/KyivOperativ

"На проспекті Василя Порика, 13Г, близько 15 осіб в балаклавах і камуфляжному одязі вчинили погром в гральному закладі "Золота Підкова". Також, коли виходили, вирішили під загрозою бейсбольної біти забрати з собою сейф з грошима", - повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

Нападники втекли до приїзду поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

У повідомленні говориться, що вчора подібні напади відбулися в ще кількох закладах з ігровими автоматами в Києві, зокрема на вулиці Мельникова, 5 і Кибальчича, 19.

Нападників розшукує поліція.

Нагадаємо, що міністр фінансів Олександр Данилюк закликав парламент легалізувати лотерейний бізнес в Україні.

Данилюк зазначив, що наразі в країні йде активна протидія будь-яким спробам впорядкувати ринок грального бізнесу. Тим не менш, Мінфін продовжує наполягати на необхідності прийняття комплексного закону.

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07 04 2018 14:22
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