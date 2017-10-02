У Києві невідомі вкрали з машини чоловіка сумку з $350 тис та зброю

У Печерському районі Києва недалеко від автозаправки зловмисники пограбували чоловіка, витягнувши з машини "Хюндай" сумку з 350 тис. доларів та зброєю.

Інциндент стався на вулиці Велика Васильківська. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, інформує відділ комунікації ГУНП у Києві.

"З'ясувалося, що двоє невідомих розбили вікно автомобіля, вдарили власника і витягли сумку, в якій, за словами потерпілого, було 350 000 доларів і пристрій для відстрілу гумових куль. З місця злочину зловмисники поїхали на автомобілі "Ауді", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб зловмисників та їх місцеперебування.

Нагадаємо, що ввечері в середу, 8 лютого, в столичному провулку Електриків невідомі люди, які закрили обличчя балаклавами, пограбували підприємця на суму більше трьох мільйонів гривень.