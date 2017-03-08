У Києві невідомі виколюють собакам очі, - ФОТО (18+)
"За адресою вулиця Котовського, 31 з ями, що залишилася на місці зруйнованого погребу, витягнута сліпа собака. Впала собака туди сама, чи її кинув той, хто її осліпив – невідомо. За останні два тижні, це третій виклик на сліпих собак за цією адресою", – повідомляє dtp.kiev.ua.
Зазначається, що в першої такої знайденої собаки очі були незрячі (катаракта чи хімічний опік). Вона бігала вулицею і ледь не потрапила під машину. Друга незряча собака тонула в затопленому колодязі кабельного колектора. Її витягнув двірник, і за словами заявників, забрав до себе. Що саме було у собаки з очима – незрозуміло, проте вона теж була повністю сліпою.
"Ця собака (її назвали Ванга) дуже виснажена. При обстеженні у ветклініці виявилося, що очні яблука повністю відсутні, ніби акуратно видалені. В очницях немає запальних процесів, вони не болять", – зазначається у повідомленні.
Також додається, що собака не поводиться так, наче все життя була сліпою. Вона не орієнтується у просторі, б’ється об стіни, кудись біжить. Крім відсутності очей і виснаження, у собаки немає інших пошкоджень.
Наразі собака перебуває вдома у рятувальників.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин.
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