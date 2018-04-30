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У Києві невідомі викрали дівчину: оголошено план-перехоплення

Викрадення відбулося близько 10:30
У понеділок, 30 квітня, в Дніпровському районі Києва двоє людей на чорному джипі відвезли дівчину в невідомому напрямку.
У Києві невідомі викрали дівчину: оголошено план-перехоплення Фото: crimeanddeviance.com

У зв'язку з цим поліція оголосила план-перехоплення, повідомляє "Інформатор" з посиланням на свої джерела.

Викрадення відбулося близько 10:30. Біля багатоповерхового будинку за адресою Райдужна,17, що на Воскресенці, двоє невідомих, силоміць посадили дівчину в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.

Джип з неповними номерами. Відомі тільки дві 7 в середині номера. На одному з невідомих чоловіків була червона кепка.

Нагадаємо, що 20 жовтня у Києві правоохоронці почали розшук зловмисника, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.

Згодом стало відомо, що жінка, яка викрала немовля в Києві, стежила за батьком дитини по дорозі в дитячий сад. 21 жовтня поліція затримала дівчину, яка викрала немовля.

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