У Києві невідомий обстріляв будівлю суду

Невідома людина прострелила вікно у робочому кабінеті Київського окружного адміністративного суду

"На місці події до правоохоронців звернулася суддя. За її словами, перебуваючи на робочому місці, вона помітила у верхній частині склопакета невеликий отвір, а між склопакетами - предмет, схожий на кулю", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

Цей предмет вилучили та направили на експертизу. За фактом пошкодження вікна у приміщенні суду розпочато кримінальне провадження.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини інциденту. Проводяться заходи щодо встановлення та затримання правопорушника.

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