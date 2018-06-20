У Києві обікрали главу офісу Ради Європи

З сумки дипломата вкрали кілька тисяч доларів готівкою

У Києві пограбували главу офісу Ради Європи в Україні Мортена Енберга.

Факт крадіжки підтвердили у прес-службі Національної поліції в середу, 20 червня, пише "Українська правда".

"До поліції із заявою про крадіжку грошових коштів звернувся громадянин Швеції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу", – повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Їм'я постраждалого в поліції не називають.

За даними джерела "Української правди" у правоохоронних органах, це – глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.

За інформацією видання "Страна", пограбування сталося у столичному ресторані: з сумки дипломата вкрали 3400 доларів США готівкою.

Нагадаємо, колумбійського співака, який приїхав на ЧС-2018, пограбували в Москві на $800 тисяч.