Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Києві обікрали главу офісу Ради Європи

З сумки дипломата вкрали кілька тисяч доларів готівкою
У Києві пограбували главу офісу Ради Європи в Україні Мортена Енберга.
У Києві обікрали главу офісу Ради Європи Фото: reuters.com

Факт крадіжки підтвердили у прес-службі Національної поліції в середу, 20 червня, пише "Українська правда".

"До поліції із заявою про крадіжку грошових коштів звернувся громадянин Швеції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу", – повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Їм'я постраждалого в поліції не називають.

За даними джерела "Української правди" у правоохоронних органах, це – глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.

За інформацією видання "Страна", пограбування сталося у столичному ресторані: з сумки дипломата вкрали 3400 доларів США готівкою.

Нагадаємо, колумбійського співака, який приїхав на ЧС-2018, пограбували в Москві на $800 тисяч.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 06 2018 15:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.