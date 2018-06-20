У Києві обікрали главу офісу Ради Європи
Факт крадіжки підтвердили у прес-службі Національної поліції в середу, 20 червня, пише "Українська правда".
"До поліції із заявою про крадіжку грошових коштів звернувся громадянин Швеції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу", – повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Їм'я постраждалого в поліції не називають.
За даними джерела "Української правди" у правоохоронних органах, це – глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.
За інформацією видання "Страна", пограбування сталося у столичному ресторані: з сумки дипломата вкрали 3400 доларів США готівкою.
Нагадаємо, колумбійського співака, який приїхав на ЧС-2018, пограбували в Москві на $800 тисяч.
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