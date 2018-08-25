У Києві обікрали "Професора Лебединського"

Російського музиканта Олексія Лебединського, відомого під псевдонімом Професор Лебединський, обікрали в Києві.

Це сталося на вулиці Сагайдачного, у музиканта вкрали телефон.

"Півгодини тому під час прогулянки по вул. Сагайдачного у мене вкрали телефон. Так що я без зв'язку американського та українського. Як відновити в Києві американську сімку, не знаю. А дуже треба. Якщо хто в курсі, скажіть. Зі святом ще раз українців", - написав Лебединський на своїй сторінці у Facebook.