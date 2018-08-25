CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійського музиканта Олексія Лебединського, відомого під псевдонімом Професор Лебединський, обікрали в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві обікрали "Професора Лебединського"
У музиканта вкрали телефон
Фото: Апостроф
Це сталося на вулиці Сагайдачного, у музиканта вкрали телефон.
"Півгодини тому під час прогулянки по вул. Сагайдачного у мене вкрали телефон. Так що я без зв'язку американського та українського. Як відновити в Києві американську сімку, не знаю. А дуже треба. Якщо хто в курсі, скажіть. Зі святом ще раз українців", - написав Лебединський на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв iPress.ua, на вулиці Данила Щербаківського в Києві троє чоловіків пограбували ломбард та застрелили охоронця.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 08 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
No articles